الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين توزع صكوك مستحقاتهم على المصارف

العنوان_بنغازي

بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قام رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة العميد ركن غيث الشريدي رفقة المراقب المالي بالهيئة الشيلابي الدرسي بتوقيع صكوك عدد 640 من ذوي الاعاقة المستديمة بقيمة إجمالية قدرها 640الف دينار بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة وادراجهم بالمنظومة الخاصة بالهيئة .

كما تم توقيع صكوك لعدد 51 أسرة من ذوي المفقودين بقيمة إجمالية وقدرها 75.500 الف وخمسمائة دينار

وقال مدير ادارة العلاقات العامة حمد المالكي : إن الهيئة مستمرة في الصرف بحسب القوانين واللوائح المعمول بها لكل من يستوفي بياناته الخاصة بالمنظومة وأكد المالكي أن الصكوك الصادرة سيتم توزيعها على المصارف يوم الغد.

ومن جهته أثنى العميد الشريدي على الدور الذي لعبه الموظفون والسيد المراقب المالي بالهيئة في إتمام إجراءات الصرف قبل عيد الأضحى المبارك .

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