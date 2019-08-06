انقطاع التيار الكهربائي مجددا عن منظومة سهل الحساونة بالنهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن التيار الكهربائي انقطع مجددا مساء أمس الإثنين، عن حقول أبار منظومة الحساونة سهل الجفارة، مؤكدا أن هذا الانقطاع سيتسبب في تأخر عودة تدفق المياه للمدن والمناطق المستفيدة من المنظومة.

وأكد بيان للجهاز، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز ينسق مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة توصيل التيار الكهربائي، تمهيدا لإعادة تشغيل المنظومة وضخ المياه.

وكان الجهاز، قد أعلن عن انقطاع الكهرباء، مساء الجمعة الماضية، تسبب في إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وأوضح الجهاز أن انقطاع الكهرباء، سيترتب عليه انخفاض في المياه، وأنه حاليًا في انتظار عودة التيار الكهربائي ليتم إعادة تشغيل المنظومة.

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