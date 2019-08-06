عقب الضربات الجوية المتتالية .. باشاغا يناقش مستجدات الحرب مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة الرقابة المالية، خالد شكشك، وآمـر المنطقة العسكرية الوسطي اللواء محمد الحداد.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، مناقشة المستجدات الميدانية للحرب الدائرة بجنوب طرابلس، بالإضـافة إلى عـدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن منطقة جنوب طرابلس تشهد اشتباكات مشتعلة منذ عدة أشهر أسفرت عن عشرات القتلى والجرحي، حيث أعلن آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب، استهداف ثمان أهداف حيوية، ثلاثة منها بمدينتي مصراتة وخمسة في مرزق، مساء أمس الاثنين.

يشار إلى أن مقاتلات سلاح الجو التابعة لقوات الجيش، استهدفت أول أمس، رتلا تابعا للعصابات التشادية، بالقرب من مدينة مرزق، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن هناك معلومات عن إصابة الإرهابي “حسن موسي” قائد عصابات المرتزقة التشادية في مرزق، مضيفة أن مدينة مرزق تتعرض منذ أربعة أيام لهجوم من جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية، وأن الوضع الإنساني في المدينة حرج للغاية.

ومن جهته، أدان المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق، مساء الأحد، من قبل قوات الجيش، زاعماً أنه استهدف حي القلعة السكني، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وحمّل الرئاسي في بيان له، ما وصفها بمليشيات حفتر، المسؤولية كاملة عن هذا العدوان، وعن كل ما تشهده المدينة من اعتداءات وانتهاكات في فترات سابقة، خلال تواجدها بالمدينة، وما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة الجنوبية بصفة عامة منذ ذلك الحين من سوء واضطراب، وفق البيان.

وطالب البيان، بعثة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليتهما، وإجراء التحقيق فيما ارتكبته وترتكبه هذه الميليشيات من جرائم في مرزق، لتتم محاسبة مرتكبيها والواقفين وراءها.

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