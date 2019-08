وزير “تعليم الوفاق”: لابد من تكاتف كافة الأجهزة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة

المتوسط:

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور “عثمان عبد الجليل” ،اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات الترتيبات النهائية قبيل بدء العملية الامتحانية وذلك بهدف توفير أجواء امتحانيه آمنة ومريحة للطلاب حسب ما هو مقرر لها وعلى الوجه الأمثل.

جاء ذلك جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية برئاسة وكيل وزارة التعليم “محمد نوير” وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية السيد “خالد مازن” ” ووكيل وزارة الحكم المحلي ” عبد الباري شنبارو” ومدير المركز الوطني للامتحانات الدكتور “محمد البوعزي” ورئيس جامعة طرابلس الدكتور “نبيل النطاح”ورئيس جامعة مصراته “فرج ابو شعالة” و بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة “مصطفى حمزة”

واستعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز كافة العراقيل التي قد تواجه الطلاب أثناء العملية الامتحانية والتي تم مناقشتها والوقوف عليها في اجتماعات سابقة للجنة التنفيذية العليا، ومتابعة الإجراءات في المواقع الامتحانية وآليات التنسيق المتخذة بين وزراه الحكم المحلي ومركز دعم القرار والجهات ذات العلاقة بالخصوص.

وشدد وزير التعليم في الاجتماع على ضرورة إشراك كافة أجهزة الدولة للمساهمة في إنجاح هذه العملية لأنها شأن عام يطال المجتمع بالكامل، متمنياً في ختام الاجتماع التفوق والنجاح للطلاب والتوفيق للجان المنظمة والمشرفة.

