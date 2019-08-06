وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور تاورغاء

قام وفد من منظمة الUNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط بزيارة لمدينة تاورغاء وذلك بعد أن تم دمجها مع البلديات المستفيدة من البرنامج.

ولقد كان الوفد برئاسة رئيس المنضمة جيراردو يرافقه خالد الافي منسق المنظمة وكذلك محمد الصغير من وزارة التخطيط ولقد زار الوفد العديد من المرافق والأحياء في المدينة ووقف على الأضرار التي وقعت على المرافق العامة والخاصة وسوف تقوم المنظمة بالعديد من المشاريع بالمدينة بالشراكة مع وزارة التخطيط والمجلس المحلي تاورغاء وسوف تكون هذه المشاريع داعمة للعودة والاستقرار لسكان مدينة تاورغاء.

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