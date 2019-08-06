القبض على لصّين سرقا خزنة مصحة الليبي السويسري

ألقى عناصر البحث الجنائي في طرابلس القبض على لصّين أقدما على سرقة مبلغ مالي يُقدّر بـ18 ألف دينار من خزائن مصحة الليبي السويسري.

وقالت مديرية أمن طرابلس إن التحقيقات بالجريمة بدأت بعد أن تلقى مركز شرطة باب بن غشير شكوى من أحد موظفي المصحة تُفيد باختفاء مبلغ مالي كبير من خزنة الإدارة.

وبعد تحرّي الجهات المعنية وتتبع ملابسات الجريمة ألقى عناصر الأمن القبض على عاملي نظافة يحملان جنسيات أفريقية كانا يعملان داخل المصحة لحظة وقوع الجريمة.

وأشارت المديرية إلى أن العاملين اعترفا بارتكاب جريمة السرقة بعد أن فتحا خزانة إدارة المصحة بسكّين، ومن ثم أخفيا المبلغ المالي المسروق داخل قمامة المصحة لسحبه منها في الوقت المناسب.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق استرجع البحث الجنائي المبلغ المالي وأحال المجرمين إلي الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التقاضي في حقهم.

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