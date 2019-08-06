باشاغا يجتمع مع ويليامز ورئيسي مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية‎

إجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء بكلا مننائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا“ستيفاني ويليامز”، ورئيس مفوضية شؤون اللاجئين “جون بول” ” ، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة “عثمان البلبيسى” ، وعزيز زربوط” من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية.

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غير الشرعية ” محمد الشيباني” القضايا التي تخص وضع المهاجرين الذين تعرضت مراكز الايواء الخاصة بهم الى القصف ، وإمكانية إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم.

كما ناقش الإجتماع أيضاً مسألة التعاون بين ليبيا و مفوضية شؤون اللاجئين، فيما يتعلق بامكانية إيجاد فرص عمل للمهاجرين في سوق العمل الليبي، بما لدى هذه الفئات من خبرات ومهارات يحتاجها سوق العمل

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