محلل يكشف تأثير تدمير الجيش الليبي لطائرة تركية في مصراتة على قوات الوفاق -فيديو

قال المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي إن هذه الضربة تؤكد سيطرة الجيش على المجال الجوي الليبي بالكامل، وإن المليشيات المسلحة لم يعد لديها القدرة على التهديد.

وأضاف في مداخلة له مع قناة الغد أن هذا الموقع الذي قامت قوات الجيش الليبي بضرب الطائرة فيه هو موقع هام وخطير، وأوضح أن تركيا تلقي بكل ثقلها في هذه المعركة فهي معركة مصيرية لها وهي آخر ارتكاز لهم في المنطقة العربية، وهذا يعني انتهاء الحلم الأردوغاني في المنطقة العربية، وانتهاء حلم تحويل ليبيا إلى نقطة تهديد الأمن القومي العربي، ولذلك فالأتراك استماتوا في الدفاع عن هذه المنطقة وهذه النقاط التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات التي تتبعهم.

– قناة الغد