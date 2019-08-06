هجوم جديد على مرزق.. وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

أحداث دامية تشهدها مرزق المنسية بعد هجوم مجموعات مسلحة تتبع المعارضة التشادية على المدينة، واشتباكها مع شباب المدينة.

وتحدث شهود عيان من داخل حي الديسة الذي شهد اشتباكات متقطعة عصر اليوم، عن إصابة 10 نساء وشابين آخرين، وسط أنباء عن سقوط قتلى مدنيين أيضاً.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يُرجّح بأنها التقطت من داخل المدينة، تُظهر أدخنة تتصاعد من منازل أصيبت جراء قذائف العصابات التشادية المُهاجمة.

وهاجمت العصابات التشادية منازل داخل المدينة وأجبرت سكانها على مُغادرتها بالقوة، وسط غياب شبه تام للأجهزة الأمنية المختصة.

هذه التطورات تأتي كثاني هجوم تتعرض له المدينة بعد قيام مجموعات مسلحة في وقت متأخر من الليل بمُحاصرتها وشرعت في القصف فيما هب أهل المدينة حينها أيضاً للحيلولة دون اقتحام المجموعات المسلحة لأحيائهم ومنازلهم .

تدهور الأوضاع الأمنية في مرزق يأتي بعد تحذيرات أمنية وتقارير عن تحركات لخلايا نائمة من تنظيم داعش وغيره من جماعات إرهابية تجوب الصحراء.

وكان الجيش الوطني قد أعلن تنفيذ 5 ضربات جوية على محيط مرزق، الإثنين، قال إنها استهدفت عصابات تتبع المعارضة التشادية، وفي تأكيد على ذلك نعت حسابات تابعة للمعارضة التشادية عناصر قالت إنهم لقوا حتفهم في ضربات جوية تزامناً مع غارات الجيش الوطني.

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