“محلي الوفاق” تناقش كيفية تطوير أداء الوزارة

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق و المكلف بتسيير مهام الوزارة عبد الباري شنبارو مع مدراء الإدارات و المكاتب بالوزارة، اليوم الثلاثاء.

وناقش الحضور سير العمل بالوزارة بشكل عام و ذلك في ظل الظروف الراهنة و ضرورة الرفع من مستوي الأداء .

كما تطرق الحضور لمناقشة سير عمل لجنة الأزمة بالوزارة و آلية عملها خلال فترة الأزمة ، وأكد فيها الوكيل علي ضرورة تكاتف الجهود و التواصل مع اللجنة لكل الإدارات و المكاتب بالوزارة و تقديم يد العون و المساعدة للجميع و تدليل الصعاب لتقديم خدمات أفضل للبلديات و الوزارة.

