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“محلي الوفاق” تناقش كيفية تطوير أداء الوزارة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق و المكلف بتسيير مهام الوزارة  عبد الباري شنبارو  مع مدراء الإدارات و المكاتب بالوزارة، اليوم الثلاثاء.

وناقش الحضور سير العمل بالوزارة بشكل عام و ذلك في ظل الظروف الراهنة و ضرورة الرفع من مستوي الأداء .

كما تطرق الحضور لمناقشة سير عمل لجنة الأزمة بالوزارة و آلية عملها خلال فترة الأزمة ، وأكد فيها الوكيل علي ضرورة تكاتف الجهود و التواصل مع اللجنة لكل الإدارات و المكاتب بالوزارة و تقديم يد العون و المساعدة للجميع و تدليل الصعاب لتقديم خدمات أفضل للبلديات و الوزارة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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