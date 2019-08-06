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المدار الجديد تطلق حملة للحد من التلوث البلاستيكي على الشواطئ الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

المدار الجديد تطلق حملة للحد من التلوث البلاستيكي على الشواطئ الليبية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذا موضوع الثلوث البلاستيكي – لقوله حلول موقتة –
    تجميع البلاستيك المستعمل في شاحنات – ويتم افتتاح مصنع اللداءًن الليبي بفروعه – ويتم اعادة التصنيع على منتجات اخرى مثل /
    1- المكانس وأدوات التنظيف البلاستيكية –
    2- ادخاله في صناعة الزجاج المقاوم للمياه.
    3- صناعة المصابيح الكهربائية البلاستيكية والمداخل الكهرباء .
    4– ادخاله في صناعة الاثاث والمستلزمات المنزلية .
    5–صناعة الأنابيب وخراطيم المياه .
    6- المستلزمات البحرية .
    7-حافظات المياه المستخدمة في التبريد الصناعي .
    8- الصوبات الزراعية والمنازل الزراعية .
    9- صناعة الاحذية الشتوية .
    والمصانع العامة الليبية في القطاع العام هي من تتخصص في إنجاح هذا المشروع المحافظ على البيءة .

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