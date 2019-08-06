المدار الجديد تطلق حملة للحد من التلوث البلاستيكي على الشواطئ الليبية
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المدار الجديد تطلق حملة للحد من التلوث البلاستيكي على الشواطئ الليبية
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هذا موضوع الثلوث البلاستيكي – لقوله حلول موقتة –
تجميع البلاستيك المستعمل في شاحنات – ويتم افتتاح مصنع اللداءًن الليبي بفروعه – ويتم اعادة التصنيع على منتجات اخرى مثل /
1- المكانس وأدوات التنظيف البلاستيكية –
2- ادخاله في صناعة الزجاج المقاوم للمياه.
3- صناعة المصابيح الكهربائية البلاستيكية والمداخل الكهرباء .
4– ادخاله في صناعة الاثاث والمستلزمات المنزلية .
5–صناعة الأنابيب وخراطيم المياه .
6- المستلزمات البحرية .
7-حافظات المياه المستخدمة في التبريد الصناعي .
8- الصوبات الزراعية والمنازل الزراعية .
9- صناعة الاحذية الشتوية .
والمصانع العامة الليبية في القطاع العام هي من تتخصص في إنجاح هذا المشروع المحافظ على البيءة .
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