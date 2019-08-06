الإفراج عن وزير سابق بعد أسبوعين من اختطافه في طرابلس

أطلقت ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، يوم الثلاثاء، سراح وزير النفط السابق، الدكتور عبدالباري العروسي، وذلك بعد أسبوعين من اختطافه.

وقالت مصادر إعلامية ليبية لـ“إرم نيوز“، إن ”العروسي توجه بعد إطلاق سراحه إلى بيته، وهو الآن بين ذويه ومعارفه“، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ولم يصدر أي بيان عن وزارة داخلية حكومة الوفاق بشأن اختطاف العروسي أو الإفراج عنه، إذ كان أوققه مسلحون مجهولون يوم الـ 24 من تموز/يوليو الماضي، في منطقة العاصمة طرابلس، وأقتادوه إلى جهة مجهولة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان اختطاف العروسي على خلفية جنائية أم سياسية، في العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وتمارس فيها القبض والاختطاف دون مسوغ قانوني وأحيانًا على الهوية، حسب مصادر محلية.

وشغل العروسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ينحدر من مدينة الزاوية وكان محكومًا عليه بالإعدام في عهد نظام معمر القذافي السابق، منصب وزير النفط في حكومة علي زيدان منذ عام 2012 وحتى 2014.

والعروسي هو ثاني شخصية بارزة تنحدر من مدينة الزاوية يجري اختطافها، إلى جانب قائد الشرطة الزراعية، اللواء عبدالحكيم المشاط، الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي على خلفية الشك بدعمه لعملية الكرامة.