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الإفراج عن وزير سابق بعد أسبوعين من اختطافه في طرابلس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / إرم نيوز
إرم نيوز
مصدر الخبر / إرم نيوز

أطلقت ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، يوم الثلاثاء، سراح وزير النفط السابق، الدكتور عبدالباري العروسي، وذلك بعد أسبوعين من اختطافه.

وقالت مصادر إعلامية ليبية لـ“إرم نيوز“، إن ”العروسي توجه بعد إطلاق سراحه إلى بيته، وهو الآن بين ذويه ومعارفه“، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ولم يصدر أي بيان عن وزارة داخلية حكومة الوفاق بشأن اختطاف العروسي أو الإفراج عنه، إذ كان أوققه مسلحون مجهولون يوم الـ 24 من تموز/يوليو الماضي، في منطقة العاصمة طرابلس، وأقتادوه إلى جهة مجهولة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان اختطاف العروسي على خلفية جنائية أم سياسية، في العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وتمارس فيها القبض والاختطاف دون مسوغ قانوني وأحيانًا على الهوية، حسب مصادر محلية.

وشغل العروسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ينحدر من مدينة الزاوية وكان محكومًا عليه بالإعدام في عهد نظام معمر القذافي السابق، منصب وزير النفط في حكومة علي زيدان منذ عام 2012 وحتى 2014.

والعروسي هو ثاني شخصية بارزة تنحدر من مدينة الزاوية يجري اختطافها، إلى جانب قائد الشرطة الزراعية، اللواء عبدالحكيم المشاط، الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي على خلفية الشك بدعمه لعملية الكرامة.

عن مصدر الخبر

إرم نيوز

إرم نيوز

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تعليقات

  • معادش في كلمة وزير في ليبيا … كلمك وزير امتهان لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والتشبه به . ونهى الله عن قول وزير ،، هذا يسمى أمين ادارة او هيىءة او موسسة – ويوجد أمين عام وأمناء فرعيين – مثلا الصحة الأمين العام لإدارة الصحة الليبية – التعليم – الأمين العام لإدارة التعليم الليبي – الاقتصاد – الأمين العام للإدارة الاقتصادية الليبية – الأمن والعدل – الأمين العام لإدارة العدا والأمن العام – الأمين العام للمرافق البلدية – الأمين العام للسياحة – الأمين العام لإدارة الثروة الزراعية والأعلاف والمواشي الامين العام لأدارة العسكرية المسلحة – الأمين العام لإدارة المواصلات – الامين العام لإدارة البنوك والمصارف – الامين العام لإدارة التجارة للقطاعات العام والخاص – الأمين العام لإدارة الطيران المدني – الأمين العام لإدارة النفط ومشتقاته -الأمين العام لإدارة الشءون الخارجية – وهكذا دواليك – وكل واحد مسوءول على موقعه ومسؤولياته ويكون تحت الرقابة الإدارية حتى لا يتصرف في أموال الدولة دون الاجتماع والمشورة – وأمرهم شورى بينهم .

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  • Iهذا العروسي مش ليبي وتونسي – هل يوجد ليبيين يشغلون مناصب في تونس ،،،؟!!! هد يوجد ليبيين يشغلون مناصب في حكومات لدول اخرى ،،،!!! طبعا ما يسمحولكمش … وليش علينا مش عليهم ،،،!!!!!

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