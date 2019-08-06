مسلحون يسطون على شاحنتي وقود كانتا في الطريق لمطار معيتيقة

اعترضت مجموعة مسلحة مجهولة الانتماء، أثنين من سائقي شاحنات وقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، أثناء قيامهما بنقل كيروسين الطيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وبينت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المسلحين سطو على الشاحنتين بقوة السلاح، حيث أفرجوا على السائقين، فيما بقيت الشاحنتان بحوزتهم ، مضيفة أنهما تحتويان على كميّة من وقود كيروسين الطيران تقدّر بــ 90 ألف لتر.

وحذرت الشركة النفطية، من تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر،علاوة على تهديد وصول إمدادات الوقود للمطارات، وغيرها الأمر الذي اعتبرته الشركة مساس بأمن البلاد.

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