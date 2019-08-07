إتلاف 60 ألف لتر من الخمور محلية الصنع بصبراتة

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شهد مقر مكتب تحريات المنطقة الغربية في مدينة صبراتة -التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية- إتلاف كمية 60 ألف لتر من الخمور محلية الصنع المعروفة شعبياً باسم “البوخة”.. وحضر عملية الإتلاف وكيل نيابة صرمان الجزئية ورئيس مكتب تحريات المنطقة الغربية.

يشار إلى أن هذه الكمية قد تم ضبطها في الأيام الماضية من قبل الكتيبة 54 مشاة بصرمان و مكتب تحريات المنطقة الغربية بصبراتة داخل أحد المنازل في مدينة صرمان الذي احتوى على مصنع للخمور حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إعدام الكمية بالكامل بموافقة وكيل نيابة صرمان الجزئية .

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