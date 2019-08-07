سفارات أوروبية تُطالب بالإفراج الفوري عن سرقيوة

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي و7 سفارات دولية أخرى في ليبيا بياناً تُطالب فيه بالإفراج الفوري عن عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة.

وعبّرت سفارات المملكة المتحدة وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبعثة الاتحاد الأوروبي عن قلقلها البالغ إزاء اختفاء النائبة سهام سرقيوة، ودعمها لمشاركة المرأة وحقها في المشاركة في جميع مراحل عملية السلام الانتقالية.

ودعا البيان الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في حادثة اختفائها وتقديم تفاصيل حول مكان تواجدها، كما ندد بجرائم الاختفاء القسري والاعتقالات غير القانونية التي تشهدها ليبيا مؤخراً.

وأكدت السفارات في بيانها أن المساءلة أمام القانون تعتبر حقاً رئيسياً يجب أن يحظى به جميع الليبيين.

يُشار إلى أنه قد فُقد الاتصال بعضو البرلمان سهام سرقيوة التي أعلن عن اختفائها منذ السادس عشر من يوليو، حين تعرضت لإطلاق نار أمام منزلها في بنغازي، في قضية شغلت الرأي العام الليبي والدولي.

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