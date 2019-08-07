 عقيلة صالح: حكومة السراج غير شرعية

شارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، يوم الثلاثاء، في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة جوهانسبرج ضمن أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

وألقى عقيلة، كلمة تناول خلالها الدور التاريخي لليبيا في تأسيس الاتحاد الأفريقي وحرصها على امتدادها الإفريقي وتطرق فخامة رئيس مجلس النواب إلى أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على ليبيا وشعبها والحلول الكفيلة لإنهاء هذه الظاهرة، مؤكداً على حرص ليبيا ومجلس النواب الليبي على الجانب الإنساني لها، كما أكد على احترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تناول عقيلة، خلال كلمته الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدا على تطلع الشعب الليبي ومجلس النواب الليبي على دعم الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية لإرادة الشعب الليبي لخروج البلاد من أزمتها.

وطالب عقيلة، الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية بدعم إرادة الليبيين، مؤكداً على ان مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وبأن اي حكومة يجب أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب من خلال مجلس النواب، مطالباً في الوقت ذاته بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

كما أكد عقيلة، على عدم شرعية حكومة فايز السراج وفشلها في أداء عملها وعدم منحها الثقة من مجلس النواب وعدم أدائها اليمين الدستورية وصدور أحكام قضائية من المحاكم الليبية ببطلانها وعدم شرعيتها بالإضافة إلى تحالفها مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين، مؤكداً على شرعية عمليات الجيش الليبي ضد الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون، مطالباً برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا وكف أيدي الدول التي تمد المليشيات المسلحة والمتطرفين بالسلاح والمال ضد الجيش.

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