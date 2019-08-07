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 عقيلة صالح: حكومة السراج غير شرعية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

شارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، يوم الثلاثاء، في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة جوهانسبرج ضمن أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

وألقى عقيلة، كلمة تناول خلالها الدور التاريخي لليبيا في تأسيس الاتحاد الأفريقي وحرصها على امتدادها الإفريقي وتطرق فخامة رئيس مجلس النواب إلى أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على ليبيا وشعبها والحلول الكفيلة لإنهاء هذه الظاهرة، مؤكداً على حرص ليبيا ومجلس النواب الليبي على الجانب الإنساني لها، كما أكد على احترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تناول عقيلة، خلال كلمته الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدا على تطلع الشعب الليبي ومجلس النواب الليبي على دعم الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية لإرادة الشعب الليبي لخروج البلاد من أزمتها.

وطالب عقيلة، الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية بدعم إرادة الليبيين، مؤكداً على ان مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وبأن اي حكومة يجب أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب من خلال مجلس النواب، مطالباً في الوقت ذاته بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

كما أكد عقيلة، على عدم شرعية حكومة فايز السراج وفشلها في أداء عملها وعدم منحها الثقة من مجلس النواب وعدم أدائها اليمين الدستورية وصدور أحكام قضائية من المحاكم الليبية ببطلانها وعدم شرعيتها بالإضافة إلى تحالفها مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين، مؤكداً على شرعية عمليات الجيش الليبي ضد الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون، مطالباً برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا وكف أيدي الدول التي تمد المليشيات المسلحة والمتطرفين بالسلاح والمال ضد الجيش.

 

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • حكومة السراج حكومة شيطانية اتى بها المحتل الايطالى لتخدم مصالحه وحصلت على رخصة عمل من اخوان الشياطين الاخوان نعم من المصاريت اتباع الحيوان صوان اشرار ومنهم باشااغا من سراق المال العام والمجرم صلاح بادى العجوز الفاقد للعقل والصلاحية وتسببوا فى وصول الحرب الى قلب مصراطة وزيادة الارامل والعوانس واليتامى وكل يوم جنازات من اجل ماذا سلطة زائلة ومال حرام الا يوجد فيكم رجل رشيد يقود العقلاء بمصراطة لطرد اخوان الشياطين من المدينة وحرق اوكار اخوان الشياطين كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافق ابوعامر واخوانه عندما بنوا مسجد ضرار لتفريق المسلمين وادعوا انه من اجل الفقراء والمساكين واننا اردنا الحسنى فنزلت ايات قرآنية تشهد انهم كاذبون وامر رسول الله بهدم المسجد وقام صحابته الكرام بهدم المسجد وحرقه فعل يفعلها اتباع السلف الصالح ويحرقوا اوكار اخوان الشياطين خوارج العصر كما افتت دار افتاء مصر والخوارج قال عنهم رسولنا الكريم انهم شر خلق الله تحت اديم السماء وامر رسول الله بقتلهم وان من يفعل ذلك له اجر عظيم يوم القيامة الا يريد احد من المصاريت هذه الجائزة من رسول الله والجائزة الاكبر لمن يقتل صوان او احد من اتباعه الخوارج فكما فى الحديث الشريف عن الخوارج طوبى لمن قتلهم او قتلوه . لو لم تصدق ذلك ارجع الى الاحاديث الشريفة عن الخوارج بصحيح البخارى ومسلم وتوكل على الله ليتنى كنت فى مصراطة لنلت هذه الجائزة

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