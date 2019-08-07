افتتاح مركز للشرطة في “الرقطة”

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قام العقيد سعد العكوكي مدير أمن بلدية سلوق/ قمينس، بعد التنسيق وأخذ الموافقة من طرف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بافتتاح مركز شرطة “الرقطة”، بعد تجهيز المركز بالأثاث المكتبي وأجهزة الحاسوب المتكاملة وتزويد المركز بجهاز لاسلكي وتكليف رئيس للمركز والقوة العمومية للأفراد والتزويد بالمركبات الآلية .

حضر مراسم الافتتاح رئيس المجلس التسييري ومجلس الحكماء وعدد كبير من سكان بلدة “الرقطة” والمعاونين ورؤساء الأقسام والمراكز.

وأشار المتحدث باسم مديرية الأمن الرائد فراج أمعزب إلى أنه سيتم إعطاء رقم للمركز من قبل النيابة العامة ليباشر المركز مهامه في نطاق اختصاصاته.

ويأتي تدشين وافتتاح مركز شرطة الرقطة، تنفيذا للقرار الصادر عن وزير الداخلية ابراهيم بوشناف، ليكون هذا المركز الجديد دعماً للخطط الأمنية ومساهمة فاعلة في إرساء الأمن والآمان في عموم المنطقة القريبة من مدينة بنغازي.

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