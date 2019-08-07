انطلاق بطولة طبرق للمناظرة

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شهد المركز الثقافي في مدينة طبرق انطلاق البطولة المصغرة في فن المناظرات ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لــ برنامج “صوت شباب المتوسط” في موسمه الثاني.

وافتُتحت المناظرةُ الأولى “الصورية” بين فريق الحكومة وفريق المعارضة حول موقف الحكومة من الهجرة غير القانونية، وبني الاختلاف على أن الحكومة تؤيد عودتهم إلى بلدانهم والمعارضة تشجعهم على الهجرة والعمل خارجها.

وقال محمد بوحويش رئيس مجلس إدارة منظمة “سيرنايكا للحوار والمناظرة والتنمية المجتمعية” إن ورش عمل وحزمة من البرامج سوف تتواصل في أيضاً في مدينتيّْ درنة وبنغازي بعد عيد الأضحى المبارك.

وأوضح “بوحويش” أن برنامج “صوت شباب المتوسط” هو برنامج إقليمي على مستوى دول شمال أفريقيا والمغرب العربي.

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