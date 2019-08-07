اخبار ليبيا الان

كلية التربية- قمينس- تحتفي بخريجي اللغة العربية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

احتضنت قاعة “فرحتي للمناسبات” في ضاحية قمينس قرب بنغازي مراسم احتفالية  ابتهاجاً بتخريج الدفعة الثالثة عشر/ قسم اللغة العربية، كلية التربية قمينس، التابعة لجامعة بنغازي.

حضر الاحتفال أهالي الطالبات والطلبة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي وإداريي الكلية والجماعة وعدد من الشخصيات العامة وضيوف آخرون.

وأثنت الطالبة “هناء محمد” إحدى خريجات الدفعة 13 الخريجات أنها تثني على المجهودات المتميزة التي قدمها الخريجون والخريجات، والدكتور محمد عيسي المشرف على مشروع التخرج الذي بذل كل مافي وسعه طيلة فترة إعداد المشروع والمناقشة .

كما عبر الخريجون عن مدى سعادتهم بعد أربع سنوات دراسية من التعب والسهر .. وأشار رئيس القسم اللغة العربية “محمد نوفل” إلى أن مشروع التخرج الذي قدموه كان في غاية الدقة والتميز، متمنياً لهم المزيد من الاجتهاد والمثابرة علي الدوام حتى يرتقوا لأعلى المناصب في حياتهم العملية والعلمية حاثاً إياهم أن يستمروا نحو رسالة الماجستير في اللغة العربية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك