كلية التربية- قمينس- تحتفي بخريجي اللغة العربية

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احتضنت قاعة “فرحتي للمناسبات” في ضاحية قمينس قرب بنغازي مراسم احتفالية ابتهاجاً بتخريج الدفعة الثالثة عشر/ قسم اللغة العربية، كلية التربية قمينس، التابعة لجامعة بنغازي.

حضر الاحتفال أهالي الطالبات والطلبة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي وإداريي الكلية والجماعة وعدد من الشخصيات العامة وضيوف آخرون.

وأثنت الطالبة “هناء محمد” إحدى خريجات الدفعة 13 الخريجات أنها تثني على المجهودات المتميزة التي قدمها الخريجون والخريجات، والدكتور محمد عيسي المشرف على مشروع التخرج الذي بذل كل مافي وسعه طيلة فترة إعداد المشروع والمناقشة .

كما عبر الخريجون عن مدى سعادتهم بعد أربع سنوات دراسية من التعب والسهر .. وأشار رئيس القسم اللغة العربية “محمد نوفل” إلى أن مشروع التخرج الذي قدموه كان في غاية الدقة والتميز، متمنياً لهم المزيد من الاجتهاد والمثابرة علي الدوام حتى يرتقوا لأعلى المناصب في حياتهم العملية والعلمية حاثاً إياهم أن يستمروا نحو رسالة الماجستير في اللغة العربية .

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