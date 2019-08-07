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سيالة يطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في «قصف مرزق»

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بـ«اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في واقعة قصف قوات القيادة العامة حي القلعة في مدينة مرزق، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين الأبرياء وعدد من الجرحى».

وقتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا في مرزق، مساء الأحد الماضي، جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، حسب تصريحات مسؤول في حكومة الوفاق لوكالة الأنباء الفرنسية.

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واتهم سيالة في رسالته إلى بنسودا، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بـ«الانقلاب على السلطة الشرعية للاستيلاء على الحكم، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي»، حسب ما جاء على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بـ«خارجية الوفاق»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناشد بنسودا بذل الجهود السامية للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي «جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اخوانى غبى جدا متصور انه ها يضحك على المجتمع الدولى الذى يعرف جيدا ان الشرعية الحقيقية للبرلمان والجيش الوطنى وان الصخيرات انتهت صلاحيتها وان ما تسمى حكومة الوفاق غير شرعية لانها ببساطة لم تنل ثقة البرلمان وهى مثل السفير الاسرائيلى فى القاهرة معزول ومرفوض شعبيا لدرجة انه تم فصل عضو مجلس الشعب توفيق عكاشة من البرلمان لمجرد انه قابل السفيه الاسرائيلى بالقاهرة كذلك نرى ترامب يتكلم مع قائد الجيش الوطنى ولا يهتم بالسراج وكذلك رئيس الاتحاد الافريقى والاتحاد الاوربى ذكر عبارة الجيش الوطنى الليبى وقائده قابله رؤساء دول فرنسا وايطاليا وانت نفسك ياحمار قلت من قبل ان الجيش الوطنى مؤسسة شرعية انتهى الدرس ياغبى استعد لدخول سجن ابوسليم

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  • انت زبالة ياسيالة عيب على ذقنك العيرة تكون كذاب ومنافق فانت لا صفة شرعية لك لانك لم تنل ثقة نواب الشعب لا انت ولا سيدك الامعة فاسد السراق مغتصب السلطة دون وجه حق فلا هو منتخب من الشعب ولا نال ثقة نواب الشعب ولا حتى اقسم اليمين لهذا نراه عميل للخارج واعماه المنصب لدرجة انه يستخدم ثروة الشعب فى دعم مليشيات تحارب الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ولن تفتلوا من الحساب وعلى نسور الجو القصاص منكم وتصفيتكم فورا ولا يعنينا ادانة احد طظ فيهم مصلحة ليبيا فوق الجميع وليست البيع ايها الخونة لا لتركيا ولا قطر ولا ايطاليا جيش الكرامة يحمى سيادتها ياسيالة يازبالة

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