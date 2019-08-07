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إسبانيا تدين «قصف مرزق».. وتؤكد دعمها «هدنة سلامة»

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية الإسبانية الهجوم الجوي الذي استهدف مدينة مرزق جنوب ليبيا، الأحد الماضي، والذي خلّف العديد من الضحايا المدنيين، مقدمة العزاء إلى أسرهم.

وأكدت إسبانيا التزامها بدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، في البحث عن حل سياسي للأزمة، منوهة بأنه «لا يوجد حل عسكري لها»، حسب بيان تلقته وزاره الخارجية بحكومة الوفاق، ونشرت صورته على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشارت إلى دعمها مقترح سلامة التوصل إلى هدنة إنسانية، واستئناف مشروع الحوار السياسي، مضيفة: «نأسف للعواقب الوخيمة للأزمة المسلحة الدائرة منذ شهر أبريل في ليبيا، وما يعني ذلك بالنسبة للمدنيين»، مكررة نداءها باحترام القانون الدولي الإنساني.

وقتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا في مرزق، مساء الأحد الماضي، جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، حسب تصريحات مسؤول في حكومة الوفاق لوكالة الأنباء الفرنسية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • نحن فى زمن لا يحترم الا القوى الذى يحصل على الحق بالقوة .لم نسمع منكم ادانة لقتل الجرحى فى مستشفى غريان وهى جريمة حرب كان يجب تقديم مرتكبيها للعدالة وهم فائز السراج وباشااغا واسامة جويلى ولكن الجيش الوطنى لا يعنيه امثالكم من الذين يريددونها فوضى فى ليبيا طظ فيكم فنحن من سنحاكم هؤلاء المجرمين عقب التحرير ونعلقهم على اعمدة ميدان الشهداء قصاصا للشهداء حتى لو هربوا الى تركيا سنعقد صفقة مع سيدكم وبالمال نجلبكم للعدالة فلن تفلتوا من العقاب

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