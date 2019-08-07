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صالح: حكومة الوفاق فشلت في أداء عملها ويجب دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وحقه في اختيار حكامه دون تدخل خارجي، مطالبا الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الإفريقية بدعم إرادة الليبيين.

صالح وخلال كلمته أمس في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة جوهانسبرج، أكد أيضا على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي مطالبا بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب.

كما أكد على عدم شرعية حكومة الوفاق مطالبا بضرورة الإقرار بفشلها في أداء عملها بالإضافة إلى تحالفها مع المليشيات المسلحة، هذا وشدد صالح على شرعية عمليات الجيش ضد الإرهاب والتطرف مطالبا برفع حظر التسليح عنه وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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