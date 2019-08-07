طبي طبرق يُجهز أهم أقسامه الطبية

تستمر إدارة مركز طبرق الطبي في تجهيز أقسام المركز بالمستلزمات الطبية المختلفة من بينها ” الأسرة والطاولات والخزانات وعربات نقل الأدوية وعربات نقل المرضى والكراسي المتحركة”.

مدير مكتب الإعلام بالمركز أوضح في تصريح خاص لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” بطبرق أن إدارة المركز شرعت في تجهيز قسم النساء والولادة بعدد من الأسرة ذات جودة عالية مع الطاولات والخزانات وعربات نقل وعربات نقل المرضى و الكراسي المتحركة كما تم تجهيز غرف العناية بالقسم لكي تساعد في التخفيف على كاهل المواطن؛ وسيتواصل العمل بتجهيز الأقسام الطبية الأخرى بالمركز وذلك ضمن خطة إدارة المركز لعام 2019.

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