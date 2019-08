المتوسط:

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، “عبد السلام كاجمان”، خلال لقائه عميد بلدية غات ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية وممثلي عدد من القطاعات الخدمية بالمدينة، تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت المدينة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن اللقاء بحث عديد الملفات خصوصًا الكوارث البيئية الناتجة عن الفيضانات، خشية تفشي الأمراض وصعوبة التعامل معها.

وبين وفد المدينة خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أن مبلغ العشرة ملايين الذي تم تخصيصه للمدينة قد صرف منه مبلغ ستة ملايين من وزارة الداخلية دون التنسيق مع لجنة الأزمة بالبلدية، مشيرا إلى تشكيل لجنة أزمة من قبل وزارة الداخلية في البلدية، ما أدى لتضارب الاختصاصات بين اللجنة التابعة للبلدية والوزارة .

كما أوضح وفد المدينة، افتقار مستشفى غات العام للعناصر الطبية والطبية المساعدة، بعد خروج المنظمات الدولية وهيئة الإغاثة الليبية، لافتا إلى أنه لم يبقّ إلا طبيب واحد يقدم خدماته لسكان المدينة، ما عمق المأساة في هذه الظروف الحرجة.

وحذر الوفد ، من تجدد سقوط الأمطار على المدينة، بعد تحذيرات جهاز الاستشعار عن بعد، مطالبا بسرعة تقديم المساعدات اللازمة، للحيلولة دون إعادة كارثة السيول التي اجتاحت المدينة في الفترة الماضية.

The post “كاجمان” يبحث تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت مدينة غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية