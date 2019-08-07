عودة طائرة إيطالية من منتصف الطريق كانت متجهة إلى مصراتة

تراجعت طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، انطلقت من مطار بيزا الدولي في إيطاليا عن إكمال رحلتها أمس بعد أن كانت في مهمة إمداد إلى مصراتة .

وكشف الموقع الإيطالي المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية في تقرير مقتضب أن الرحلة التي انطلقت لتنفيذ مهمة إمدادات للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة، قد أحبطت.

وأفاد الموقع بأن الطائرة الإيطالية انطلقت برحلة مقيدة لكنها ظلت تحلق لبضع دقائق بالقرب من جزيرة لامبيدوسا ثم عادت أدراجها إلى إيطاليا دون تنفيذ مهمتها.

وأشار الموقع في ذات التقرير إلى الضربات الجوية التي نفذت ليل الثلاثاء على المطار العسكري بالكلية الجوية مصراتة.

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