الوفاق تخصص 40 مليون دينار لإنفاقها على المليشيات

طرابلس-العنوان

خصصت حكومة الوفاق يوم الثلاثاء 40 مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع لإنفاقها فيما يبدو على المليشيات المتحالفة معها لمواجهة القوات المسلحة الطامحة لتحرير العاصمة طرابلس.

ولم تُبين الحكومة في قرار التخصيص أي معلومات حول تفاصيل إنفاق المبلغ المخصص.

وكانت الحكومة، قد خصصت في أبريل الماضي نحو ملياري دينار لتغطية نفقات التصدي للقوات المسلحة.

كما منحت الحكومة 3 آلاف دينار أيضا لكل عنصر من عناصر المليشيات كمكافأة للتصدي للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر والتي أطلقت في أبريل من العام الجاري معركة طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية