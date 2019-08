إسبانيا: نرفض الحل العسكري في ليبيا

المتوسط:

استنكرت وزارة الخارجية الإسبانية الهجوم الجوي الذي استهدف مدينة مرزق جنوب ليبيا، الأحد الماضي، والذي خلّف عديد الضحايا المدنيين.

وقدمت الوزارة العزاء إلى أسرهم، مؤكدة التزامها بدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، في البحث عن حل سياسي للأزمة.

وأعلنت الوزارة رفضها للحل العسكري في ليبيا قائلة، «لا يوجد حل عسكري لها»، حسب بيان تلقته وزاره الخارجية بحكومة الوفاق، ونشرت صورته على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الوزارة، دعمها مقترح سلامة التوصل إلى هدنة إنسانية، واستئناف مشروع الحوار السياسي.

وأعربت الوزارة، عن أسفها ” للعواقب الوخيمة للأزمة المسلحة الدائرة منذ شهر أبريل في ليبيا، وما يعني ذلك بالنسبة للمدنيين»، مكررة نداءها باحترام القانون الدولي الإنساني.

وقتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا في مرزق، مساء الأحد الماضي، جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، حسب تصريحات مسؤول في حكومة الوفاق لوكالة الأنباء الفرنسية.

