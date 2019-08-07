الوطنية للنفط تنفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة

نظمت إدارة الصحّة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، برنامج تدريبي حول تدعيم أساسيات السلامة بمواقع العمل، وذلك بالتعاون مع لجنة الطوارئ بالمنطقة الغربية والجنوبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن البرنامج تضمن محاضرات نظرية وورشات عملية تلقى خلالها المشاركون تدريبات في كيفية مكافحة الحرائق وتطبيق خطط الإخـلاء في حالات الطوارئ، إضافة إلى ورشة توعوية وتعليمية حول المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، لافتا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تهدف من خلال هذا البرنامج إلى الرفع من كفاءة أفراد الأمن الصناعي وحرس المنشآت النفطية والأمن الداخلي المكلفين بحماية مقراتها، وذلك حرصا منها على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.

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