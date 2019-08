“سيالة” يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في قصف مرزق باعتباره جريمة حرب

المتوسط:

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بـ«اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في واقعة قصف حي القلعة في مدينة مرزق، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين الأبرياء وعدد من الجرحى».

واتهم سيالة في رسالته التي نشرها على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، القائد العام للجيش، خليفة حفتر بـ«الانقلاب على السلطة الشرعية، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي»، مناشدا بنسودا ببذل الجهود السامية للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي «جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».

