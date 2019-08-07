اكتشاف تجاوزات وأخطاء في السجل المدني درنة خلال الفترة من 2011- 2019

أخبار ليبيا24

كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي العقيد أسامة الدرسي أن هناك عدد من التجاوزات والأخطاء في السجل المدني درنة.

وأضاف الدرسي بعد تكليفه من قبل رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر برئاسة لجنة للتفتيش على السجل المدني درنة أن التفتيش شمل السجلات المقيدة بالسجل منذ عام 2011 إلى 2019.

وأوضح مدير الفرع أن اللجنة قامت بتوثيق التجاوزات والأخطاء وسيتم إحالة التقرير بكل شفافية إلى رئيس المصلحة وجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات حيال السجل.

واستغرب الدرسي من الوضع المأساوي للسجل المدني درنة بوجود الملفات العائلية بهذه الكيفية دون الحفاظ عليها بمكان آمن، وعدم اهتمام بعض الموظفين بهذا المرفق الحيوي للدولة الليبية، مؤكدا بأن رئيس المصلحة سيكون في الصورة وسيتم دعم السجل بكافة الإمكانيات التي يحتاجها.

وبينّ أن السجل المدني درنة يحتاج إلى وقفة جادة من قبل أهالي المدينة، ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب من أجل الحفاظ على الهوية الليبية من العبث بعد التجاوزات التي تم العثور عليها خلال عملية التفتيش.

ومن جهتها، أكدت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة انتصار شنيب – التي رافقت اللجنة – أن هدف هذه الزيارة هي للوقوف على الاحتياجات التي يتطلب توفيرها للسجل المدني درنة بعد سنوات مؤلمة مرت على المدينة.

وأوضحت شنيب بأنها ستطلّع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ومجلس النواب ووزير الداخلية على الوضع الذي يعاني منه السجل، من أجل دعمه بكافة الإمكانيات التي يتطلب العمل بها.

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