المتوسط:

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة بديوان وزارة العدل اجتماعها التاسع بديوان الوزارة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019م برئاسة خالد أبوصلاح وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة وبحضور أعضائها، وحضر الاجتماع نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية.

وقد ناقش الاجتماع محضر اللجنة السابق وما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص لتخفيف آثار الأزمة على قدره وزارة العدل والجهات التابعة لها على أداء أعمالها.

وفي هذا الاجتماع أشار الوكيل إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة من حيث قلة الإمكانيات المتاحة.

وتناول الاجتماع التقرير المقدم من قسم الإعلام بإدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة بخصوص متابعة ما نشر على الصفحات التابعة للوزارة حول الأزمة وتبعاتها.

The post لجنة الطوارئ والأزمة تعقد اجتماعها التاسع بوزارة “عدل الوفاق” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية