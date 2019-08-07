سطو مسلح على شاحنات البريقة للنفط

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تعرّض اثنين من سائقيها لعملية سطو مسلّح من قبل مجموعة مسلحة، وذلك أثناء قيامهما بنقل كيروسين الطيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار امعيتيقة.

وأوضحت الشركة، أنّه قد تم الإفراج عن السائقين، في حين لا تزال الشاحنتان بحوزة المسلحين، مشيرة إلى أنّ الشاحنتين المحتجزين محملتان بكميّة إجمالية من وقود كيروسين الطيران تقدّر بحوالي (90) ألف لتر.

ونددت الشركة، بمثل هذه الأفعال التي وصفتها بـ “المشينة التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر”، لافتة إلى أن تكرر مثل هذه الاعتداءات يهدد أيضا إمدادات تزويد مطار امعتيقة الاستراتيجي بوقود الطيران الذي يمس أمن البلاد.

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