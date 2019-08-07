ضبط متهم بسرقة سيارة في سوق الجمعة

ضبط مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس شخصًا سرق سيارة من مواطن بالإكراه في سوق الجمعة.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ في مركز الشرطة سوق الجمعة ضد «مجموعة مسلحة تستقل سيارة BMW سوداء، سرقت سيارته بطريق السطو تحت تهديد السلاح»، وفق بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وقبض أعضاء المكتب على المتهم (28 عامًا)، وهو من سكان سوق الجمعة، وقد اعترف بالجريمة وتم استرجاع السيارة، وكذلك جواز سفر خاص بالمشتكي، إضافة إلى جهاز لاب توب وهاتف سامسونج، وتم استكمال إجراءات التحقيق معه، وأحيل إلى النيابة العامة.

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