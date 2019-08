“الكهرباء” تبذل جهودا كبيرة لاستقرار الشبكة في المنطقة الشرقية

المتوسط:

قامت الشركة العامة للكهرباء، بإرسال عدد كبير من الشاحنات لنقل قطع غيار وفلاتر الهواء لاجراء هذه العمرات ، وكذلك كميات كبيرة من مادة السائل الرغوي لمنظومات الإطفاء لمحطات المنطقة الشرقية ، والجدير بالذكر أنه تم مخاطبة الشركات العالمية لإعادة تأهيل منظومات الإطفاء والسلامة لمحطة الشمال ، وسيتم فتح الاعتماد المستندي للبدء في منظومة الاطفاء لمحطة الزويتينة .

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء لاستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية والتي في نفس الوقت تدعم الشبكة الكهربائية العامة، واستعدادا لإجراء عمرات لوحدات التوليد بمحطات شمال بنغازي والسرير والزويتينة

كما سيتم تأهيل الوحدة الخامسة بمحطة درنة للدخول بها على الشبكة بقدرة 65 ميجا وات ، والوحدة الخامسة بمحطة طبرق والتي هي الأخرى سيتم تأهيلها وذلك للحد من استيراد الطاقة الكهربائية من مصر ، ومن جهة ثانية تم استلام عرض فني ومالي من شركة (فيتاك) النمساوية للقيام بإجراء صيانة شاملة لوحدة التحلية لمحطة شمال بنغازي بقدرة 5000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وهو تحت الدراسة من قبل المحطة ، وتم التعاقد أيضاً مع شركة (جيسكو) لصيانة مدخل مياه البحر والفلاتر الدوارة لمحطة شمال بنغازي لتزويد المحطات البخارية بمياه التبريد ، كما أنه جاري التفاوض والتعاقد مع شركة ABB السويسرية لتطوير جميع أنظمة التحكم والمراقبة وتشخيص الاعطال لجميع محطات نوع GE والتي من ضمنها محطتي شمال بنغازي والزويتينة .

