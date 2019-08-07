جهاز النهر :مجموعة مسلحة تقطع الكهرباء عن آبار منظومة الحساونة

ليبيا – كشف جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة عن قيام مجموعة مسلحة بذخول محطة تغذية الكهرباء النهر (1) الرئيسية أمس الثلاثاء وأجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار المياه بالمنظومة.

جهاز النهر الصناعي أوضح عبر مكتبه الإعلامي اليوم الأربعاء أن فصل التيار الكهربائي جاء بالتزامن مع إعادة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار والتجهيز لشحن محطة الكهرباء النهر (2) وباقي المحطات الفرعية وبدء إعادة التشغيل والضخ بعد إنقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين الماضي عن منطقة حقول الابار بالكامل.

وأشار الجهاز إلى أن المجموعة المسلحة طالبت بإعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب وتحقيق العدالة في برنامج طرح الأحمال الكهربائية الامر الذي سيترتب عنه استمرار إنقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين إنفراج هذه الأزمة.

الجهاز أكد النأي عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية،منوّهاً إلى انه جهة خدمية تقدم خدمة الامداد المائي لكافة المواطنين،مطالباً في الوقت ذاته الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الامداد المائي.

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