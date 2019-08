سطو مسلح على شاحنتي وقود.. وشركة البريقة تحذر من تكرار هذه الجرائم

المتوسط:

شنت مجموعة مسلحة، هجوما على اثنين من سائقي شاحنات وقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، أثناء قيامهما بنقل كيروسين الطيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المسلحين سطو على الشاحنتين بقوة السلاح، حيث أفرجوا على السائقين، فيما بقيت الشاحنتان بحوزتهم.

وأشار ت الشركة، إلى أن الشاحنتين تحتويان على كميّة من وقود كيروسين الطيران تقدّر بــ 90 ألف لتر.

وحذرت الشركة ، من تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر، علاوة على تهديد وصول إمدادات الوقود للمطارات، وغيرها الأمر الذي اعتبرته الشركة مساس بأمن البلاد.

