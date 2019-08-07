النقيب ابسيط: القوات المسلحة لقنت تركيا درسين قاسيين خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا- قال آمر الكتيبة 192 مشاة بالقيادة العامة النقيب محمد ابسيط إن القوات المسلحة لقنت ما وصفه بـ”الاحتلال التركي” درسين قاسيين أمس الثلاثاء.

ابسيط أكد في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أن الضربتين سيكون لهما بالغ الأثر على المعارك في طرابلس وقد تؤثر على استمرار تدخل تركيا ‎الفاشل في ليبيا.

وأوضح ابسيط أن الخسارة الأولى لتركيا هي فقدان أحد أهم مواقعها ‎وهو المرصد الأول والأقرب لها تقريباً داخل جبهة طرابلس بالإضافة لإحدى غرف عملياتها المهمة.

وأضاف أن الخسارة الأخرى هي تدمير سلاح الجو للطائرة ‎اليوشن 76 المحملة بالذخائر المهمة بالإضافة للأسلحة النوعية وتدميرها بمن فيها في قلب مدينة مصراتة بالكلية الجوية.

وميدانيا، قال محمد الترهوني عضو شعبة الإعلام الحربي إن القوات تحقق تقدمات على كافة المحاور مجبرة عناصر المليشيات على التراجع.

وتابع في تصريح لذات الموقع أن قوات غرفة عمليات إجدابيا تمكنت أمس الثلاثاء من اغتنام 4 سيارات فيما تمكنت قوات اللواء التاسع من استرداد أكثر من 8 سيارات من المليشيات.

وأضاف الترهوني أن القوات تمكنت من إحراز تقدم واسع حتى وصلت إلى مسجد فطرة بمحور عين زارة بطرابلس، مشيرا إلى أن بقية المحاور شهدت هدوءا نسبيا مع وجود عدد من المناوشات التي لم ترق إلى مستوى الاشتباكات.

وأشار إلى أن الجيش يؤمن مطار طرابلس الدولي،مشدداً على أن المليشيات عاجزة تماما بل من المستحيل أن تنفذ هجوما عليه بعد صد أكثر من 40 هجوم فاشل منذ السيطرة مطلع شهر أبريل الماضي.

الترهوني كشف أن أكثر من 8 من قادة الأفرع والمحاور ونحو 20 ضابطا ورائدا اجتمعوا بغرفة العمليات الرئيسية وتم تجهيز القوات تجهيزات كاملة ووصل دعم من القيادة العامة إلى إجدابيا ومنها إلى ترهونة ثم تم توزيعها على المحاور.