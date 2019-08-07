مقتل رجل وزوجته برصاص العصابات التشادية أثناء محاولتهما الفرار من جحيم القذائف العشوائية بمرزق

مرزق-العنوان

أفادت أنباء من مرزق بمقتل رجل وزوجته داخل سيارتهما إثر تعرضهما لإطلاق نار متعمد من قبل مسلحين تابعين للعصابات التشادية.

وأشار شهود إلى تصفية “محمد مختار علوة” وزوجته عند محاولتها الفرار من جحيم القذائف العشوائية التي أطلقتها العصابات التشادية على “حي المقريف” بمرزق.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارة من نوع “كيا” ذكر أنها تعود للعائلة وقد تعرضت لإطلاق الرصاص، فيما أظهرت صورة طفل مضرج بالدماء جراء الهجوم على عائلته، أشير إلى أنه ابن “محمد مختار علوة”.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قيام العصابات التشادية يوم الثلاثاء بقتل 5 أشخاص وجرح 10نساء في هجوم على حي بمرزق.

وقبل ثلاثة أيام اتهم الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، حسن موسى، المدعوم من قبل حكومة الوفاق، بقيادة هجوم إرهابي على مدينة مرزق يوم الأحد.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن موسى قاد هجومًا من ثلاثة محاور بالدبابات على مرزق، بهدف “التشويش على تقدمات الجيش في طرابلس”.

وأكد المسماري، أن موسى يحاول تهجير كافة المواطنين من منطقة مرزق، وقد قام بتجنيد مرتزقة مجرمين من النيجر وتشاد وحتى من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية وإجرامية.

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