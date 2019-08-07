شركة البريقة: مسلحون يستولون على شاحنتي وقود طائرات متجهتين إلى مطار معيتيقة

ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرّض اثنين من سائقيها لعملية سطو مسلّح من قبل مجموعة مسلحة وذلك أثناء قيامهما بنقل كيروسين الطيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة.

الشركة أكدت عبر مكتبها الإعلامي اليوم الأربعاء بأنه تم الإفراج عن السائقين في حين لا تزال الشاحنتان بحوزة المسلحين ، مشيرةً إلى أن الشاحنتين المحتجزتين محملتان بكميّة إجمالية من وقود كيروسين الطيران تقدّر بحوالي 90 ألف لتر.

شركة البريقة نددت بمثل هذه الأفعال المشينة التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر ،منوّهةً إلى أن تكرر مثل هذه الإعتداءات تهدد أيضا إمدادات تزويد مطار معتيقة الإستراتيجي بوقود الطيران الذي يمس أمن البلاد.

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