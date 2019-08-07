الكهرباء تستعد لإجراء عمرات لمحطات شمال بنغازي والسرير والزويتينة

قامت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بإرسال عدد كبير من الشاحنات لنقل قطع غيار وفلاتر الهواء وكذلك كميات كبيرة من مادة السائل الرغوي لمنظومات الاطفاء لمحطات المنطقة الشرقية استعدادا لإجراء عمرات لوحدات التوليد بمحطات شمال بنغازي والسرير والزويتينة.

وأوضحت الشركة، أنه تم مخاطبة الشركات العالمية لإعادة تأهيل منظومات الإطفاء والسلامة لمحطة الشمال، وسيتم فتح الاعتماد المستندي للبدء في منظومة الاطفاء لمحطة الزويتينة، كذلك سيتم تأهيل الوحدة الخامسة بمحطة درنه للدخول بها على الشبكة بقدرة 65 ميجا وات، والوحدة الخامسة بمحطة طبرق والتي هي الأخرى سيتم تأهيلها وذلك للحد من استيراد الطاقة الكهربائية من مصر.

وأشارت الشركة، إلى أنه تم استلام عرض فني ومالي من شركة (فيتاك) النمساوية للقيام بإجراء صيانة شاملة لوحدة التحلية لمحطة شمال بنغازي بقدرة 5000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وهو تحت الدراسة من قبل المحطة، وتم التعاقد أيضاً مع شركة (جيسكو) لصيانة مدخل مياه البحر والفلاتر الدوارة لمحطة شمال بنغازي لتزويد المحطات البخارية بمياه التبريد، كما أنه جاري التفاوض والتعاقد مع شركة ABB السويسرية لتطوير جميع أنظمة التحكم والمراقبة وتشخيص الاعطال لجميع محطات نوع GEوالتي من ضمنها محطتي شمال بنغازي والزويتينة.

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