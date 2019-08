المكلفة بشؤون المرأة بالجيش: هدفنا الوطن ورسالتنا إلى طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

عقدت المكلفة بشؤون المرأة على مستوى ليبيا من القيادة العامة للجيش الدكتورة، عائشة البرغثي، اجتماعا تحضيريا، مع مديرية الأمن العام بنغازي ( ندوة المرأة الليبية تحتضن الوطن).

وأوضحت البرغثي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن الاجتماع بحث دور المرأة أثناء الحرب كيف كانت وكيف أصبحت بعد سيطرة القيادة العامة للجيش”.

وقالت البرغثي إن ” هدفنا الوطن، ورسالتنا إلى العاصمة طرابلس، ونعمل على النهوض بدور المرأة في ظل إعطائها الحرية بعد اعتراف الجيش بأن للمرأة دور في نهوض المجتمع واستقراره خاصة وأنها أثبتت ذلك في المحافل المحلية والدولية.

وحضر الاجتماع، ضابطات الصف، وشرطة نسائية، ومسؤولات من المرور، والمراسم، والجمارك، والشرطة العسكرية، وأساتذة وحقوقيين وأعضاء من المجلس المحلي القوارشة وإعلامين وأعضاء من الكشافة.

وأكدت المكلفة بشؤون المرأة على مستوى ليبيا من القيادة العامة للجيش، أنه شارك في الندوة شخصيات في الدولة

وكانت البرغثي، التقت مع مدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب.

وأوضحت البرغثي، أن اللقاء بحث المعوقات التي تقف أمام تنسيقية تمكين المرأة الليبية، وتجميع قدرات المرأة، وإبراز دورها الفعال بالاستعانة بذوي الكفاءات

وأشارت البرغثي، إلى استعداد المحجوب للوقوف إلى جانب المرأة وتولي دور سيادي فعال للوطن.

