سطو مسلح على سيارتي وقود تابعتين لشركة البريقة بالقرب من الزاوية

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سطا مسلحون على شاحنتين تابعتين لشركة البريقة نقلهما لوقود طيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان تعرّض اثنين من سائقيها لعملية سطو مسلّح من قبل مجموعة مسلحة، وذلك أثناء قيامهما بنقل كيروسين الطيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة.

وأفادت الشركة، أن المسلحين أفرجوا عن السائقين، في حين لا تزال الشاحنتان بحوزة المسلحين.

ولم تدل الشركة بأي معلومات حول هوية المسلحين.

وأوضحت الشركة، أنّ الشاحنتين المحتجزين محملتان بكميّة إجمالية من وقود كيروسين الطيران تقدّر بحوالي (90) ألف لتر.

ونددت الشركة بمثل هذه الأفعال المشينة التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى أن تكرر مثل هذه الاعتداءات تهدد أيضا إمدادات تزويد مطار معتيقة بوقود الطيران.

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