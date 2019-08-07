ايطاليا تخرق الحظر الدولي بتزويد مصراتة بالأسلحة

كشفت مصادر إعلامية، عن تفاصيل جديدة حول الطائرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، التي كانت في مهمة لتوصيل إمدادات إلى مدينة مصراتة.



وبحسب الموقع الإيطالي المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية italmradar، فأن الطائرة الإيطالية من طراز لوكهيد مارتن” C-130 ″ انطلقت برحلة مقيدة في مطار بيزا الدولي جنوب البلاد، وتراجعت عن إكمال رحلتها اليوم الثلاثاء بعد أن كانت في مهمة إمداد إلى مصراتة، حيث ظلت تحلق لبضعة دقائق بالقرب من جزيرة لامبيدوسا ثم عادت أدراجها إلى إيطاليا من دون تنفيذ مهمتها.

ونشر الموقع صوراً من موقع متابعة الملاحة الجوية، للطائرة وهي تحلق بشكل مستدير في مكان واحد قبل أن تعود أدراجها إلى مطار بيزا الذي يضم أيضاً قاعدة عسكرية كبيرة، مشيرا إلى الضربات الجوية التي نُفذت ليل الثلاثاء على المطار العسكري بالكلية الجوية مصراتة وأعلنت القيادة العامة بعدها استهدافها طائرة شحن من طراز ”إليوشن” قادمة من تركيا، حيث أكد الموقع حصوله على معلومات حول هجوم جوي شنته قوات سلاح الجوي الليبي على مطار مصراتة، دمرت من خلاله طائرة من طراز “إل يوشن 76“.

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