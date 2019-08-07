تأهيل محطات المنطقة الشرقية لتقليل استيراد الكهرباء من مصر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء أعمال صيانة وتأهيل لمحطات شمال بنغازي والسرير والزويتينة، من خلال التعاقد مع شركات عالمية، وذلك ضمن جهود الشركة لدعم استقرار الكهرباء في المنطقة الشرقية للحد من استيراد الطاقة من مصر.

وأرسلت الشركة، حسب بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عددا كبيرا من الشاحنات لنقل قطع غيار وفلاتر الهواء لإجراء هذه العمرات، وكميات كبيرة من مادة السائل الرغوي لمنظومات الإطفاء بتلك المحطات.

وأوضح البيان أنه تمت مخاطبة الشركات العالمية لإعادة تأهيل منظومات الإطفاء والسلامة لمحطة الشمال، وسيتم فتح الاعتماد المستندي للبدء في منظومة الإطفاء لمحطة الزويتينة، مشيرا إلى بدء تأهيل الوحدة الخامسة بمحطة درنة للدخول بها على الشبكة بقدرة 65 ميغا وات، والوحدة الخامسة بمحطة طبرق.

وأشار البيان إلى تسلم عرض فني ومالي من شركة (فيتاك) النمساوية للقيام بإجراء صيانة شاملة لوحدة التحلية لمحطة شمال بنغازي بقدرة 5000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وهو تحت الدراسة من قبل المحطة، وتم التعاقد أيضا مع شركة (جيسكو) لصيانة مدخل مياه البحر والفلاتر الدوارة لمحطة شمال بنغازي لتزويد المحطات البخارية بمياه التبريد.

وتابعت الشركة أنه جاري التفاوض والتعاقد مع شركة ABB السويسرية لتطوير جميع أنظمة التحكم والمراقبة وتشخيص الأعطال لجميع محطات نوع GE، التي من ضمنها محطتا شمال بنغازي والزويتينة، وأيضا جاري التعاقد مع شركة GE الأميركية لإجراء العمرات الجسيمة لعدد 8 وحدات غازية في محطتي شمال بنغازي والزويتينة بقدرة إجمالية 850 ميغا وات، فضلا عن التواصل مع شركة «داوو» لاستئناف واستكمال مشروع توسعة محطة الزويتينة للعمل بنظام الدورة المزدوجة بقدرة إجمالية قيمتها 250 ميغا وات.

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