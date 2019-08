بعد أسبوعين من اختطافه في طرابلس.. الإفراج عن وزير النفط الأسبق

المتوسط:

أكد مصدر مطلع إطلاق سراح وزير النفط الأسبق، عبدالباري العروسي، وذلك بعد أسبوعين من اختطافه.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن ”العروسي توجه بعد إطلاق سراحه إلى بيته، وهو الآن بين ذويه ومعارفه“، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا العروسي يوم الـ 24 يوليو الماضي، في منطقة بالعاصمة طرابلس، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان اختطاف العروسي على خلفية جنائية أم سياسية، في العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وتمارس فيها القبض والاختطاف دون مسوغ قانوني وأحيانًا على الهوية، حسب مصادر محلية.

