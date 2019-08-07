السطو على شاحنتي وقود أثناء نقلهما شحنة وقود طيران إلى مطار معيتيقة

أخبار ليبيا24-خاص

اعترض مسلحون شاحنتي وقود تابعتين لشركة البريقة أثناء نقلهما شحنة كيروسين الطيران تقدّر بحوالي (90) ألف لتر من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة، بحسب ما أعلنت عنه شركة البريقة.

وأكدت الشركة في بيان تعرّض اثنين من سائقيها لعملية سطو مسلّح من قبل مجموعة مسلحة، أثناء قيامهما بنقل الشحنة من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة.

ولم تدل الشركة بأي معلومات تفصيلية حول هوية المسلحين، في وقت أكدت فيه قيامهم بالإفراج عن السائقين، في حين لا تزال الشاحنتان بحوزتهم.

ونددت الشركة بتعرض الشاحنتين للسطو، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال المشينة تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر.

وأكدت أن تكرر مثل هذه الاعتداءات يهدد أيضا إمدادات تزويد مطار معتيقة بوقود الطيران.

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