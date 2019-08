إيطاليا ترسل شحنة أدوية ومعدات طبية إلى بنغازي

المتوسط:

أفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي ببنغازي بأنها ستسلم شحنة أدوية ومعدات طبية مقدمة من البرلمان الإيطالي لتوزيعها بشكل عادل على المستشفيات والمراكز الطبية في بنغازي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أكد في أبريل الماضي، استعداد بلاده لتقديم الدعم الطبي اللازم لجرحى قوات الجيش، لافتًا إلى إمكانية إرسال مستشفى بحري عائم لعلاجهم في أقرب منطقة من شرق ليبيا.

وأشارت إلى أن التغيير في موقف روما الحليف المقرب من المجلس الرئاسي، القائم على الدعوة لوقف الحرب وتفعيل الحوار، حدث بعد أن أبدت المخابرات الإيطالية رأيًا جديدًا في المسألة، فقد كشفت عدة مواقع إخبارية عن اكتشاف المخابرات الإيطالية أدلة دامغة على مشاركة إرهابيين إلى جانب حكومة الوفاق في معركة طرابلس، وهو الأمر الذي ”عقّد المشهد وأربك الحسابات.

