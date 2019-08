«الرقابة على الأغذية» بزليتن يشن حملة تفتيش على البضائع

المتوسط:

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن، وذلك برفقة دوريات الحرس البلدي ومكتب مكافحة المخدرات والتهريب بالتفتيش على البضائع من الأغذية والأدوية وعمل دوريات متحركة وتابثة على الطريق الساحلي وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي لكي يصل إلى المستهلك بالطريقة الصحيحة.

كما تم ضبط عدد اثنين حاوية تحمل مواد غذائية لديها إفراج مؤقت بدون حراسة جمركية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

