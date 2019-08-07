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سيالة يُناشد بنسودا للتحقيق بقصف مرزق

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، رسالة ناشد عبرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بضرورة التدخل والتحقيق فيما وصفه بـ”قصف حفتر لحي القلعة في مدينة مرزق”.

واتهم سيالة في رسالته القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بانتهاك القوانين الدولية والانقلاب على السلطة، بحسب وصفه.

وقالت وزارة الخارجية إن سيالة “طالب بنسودا ببذل الجهود للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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