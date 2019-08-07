رئيس “أركان الوفاق” يُطلع كاجمان على المُستجدات العسكرية

أطلع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق، الفريق ركن محمد الشريف، النائب عبدالسلام كاجمان على مُستجدات الأوضاع العسكرية بمحاور القتال في ضواحي طرابلس.

وبحسب ما ذكرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزارء، بحث كاجمان مع رئيس الأركان العامة مدى استعداد وتأهب قوات الوفاق للدفاع عن العاصمة بكامل قوتها.

كما أكد رئيس الأركان العامة أهمية التنسيق بينه وبين المجلس الرئاسي خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها طرابلس، لما سيلعبه ذلك من دور في رفع الكفاءة القتالية لقوات الوفاق.

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